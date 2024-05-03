Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Криминальная пинежанка устроила беспредел в магазинах и личных отношениях

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной ранее судимую за убийство 42 – летнюю жительницу  по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ч. 2 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия).

Установлено, что виновная в период с 29.12.2023 по 04.01.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предварительно завладев банковской картой своего знакомого, приобретала  с ее использованием товары, продукты питания и алкоголь в различных магазинах п. Новолавела, расходуя тем самым денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшего.

В результате противоправных действий женщина причинила потерпевшему ущерб на общую сумму  около 12 тыс. рублей, который она добровольно возместила. 

Также установлено, что осужденная 18.02.2024 в ходе распития спиртных напитков в результате возникшей неприязни причинила побои 48 – летнему мужчине. 

Приговором суда подсудимой  по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Приговор не вступил в законную силу.

(картинка с https://triptonkosti.ru) 

06 май 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Мальчиши рвутся в политику
После премьеры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (56)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20