Криминальная пинежанка устроила беспредел в магазинах и личных отношениях

Пинежский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной ранее судимую за убийство 42 – летнюю жительницу по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ч. 2 ст.116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, имеющим судимость за преступление с применением насилия).

Установлено, что виновная в период с 29.12.2023 по 04.01.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, предварительно завладев банковской картой своего знакомого, приобретала с ее использованием товары, продукты питания и алкоголь в различных магазинах п. Новолавела, расходуя тем самым денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшего.

В результате противоправных действий женщина причинила потерпевшему ущерб на общую сумму около 12 тыс. рублей, который она добровольно возместила.

Также установлено, что осужденная 18.02.2024 в ходе распития спиртных напитков в результате возникшей неприязни причинила побои 48 – летнему мужчине.

Приговором суда подсудимой по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.