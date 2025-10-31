Вверх
Борзые подростки ограбили в Плесецке магазин

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 16-летнего жителя Плесецкого района в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). 

Следствием установлено, что 27 августа 2025 года днем несовершеннолетний обвиняемый, действуя группой лиц по предварительному сговору с не достигшим возраста привлечения к уголовной ответственности 12-летним знакомым, взяли со стеллажей магазина в поселке Плесецк товар и положили в одежду и рюкзак. Администратор магазина потребовала вернуть товар. Несовершеннолетние проигнорировали требования и с похищенным  имуществом скрылись с места преступления. 

В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину, раскаялся в содеянном.

         Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

 

24 ноябрь 10:04 | : Происшествия

