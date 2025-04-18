Школьник из Онеги пытался ограбить магазин на алкоголь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 14-летнего жителя города Онеги в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж, совершенный с применением насилия).

Следствием установлено, что 2 марта 2025 года вечером несовершеннолетний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в магазине в городе Онеге, положил в карманы верхней одежды две бутылки алкоголя и попытался их вынести без оплаты. Продавец ему сделала замечание и потребовала оплатить товар. Несовершеннолетний проигнорировал требования, вышел на улицу и оттолкнул сотрудника полиции, который был в магазине и принял меры к его задержанию. Несмотря на оказанное сопротивление, представитель власти доставил обвиняемого в отдел полиции для разбирательства.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.