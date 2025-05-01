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Юный житель Онеги обеспечил себе большие неприятности из-за напитка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 17-летнего жителя города Онеги в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья). 

Следствием установлено, что 2 февраля 2025 года вечером несовершеннолетний подозреваемый взял с витрины магазина в городе Онеге напиток, положил к себе в сумку и попытался вынести без оплаты. Продавец сделала ему замечание и потребовала оплатить товар. Несовершеннолетний проигнорировал требования, дважды оттолкнул сотрудницу магазина в сторону, с похищенным товаром вышел на улицу и скрылся с места преступления.

В ходе допроса несовершеннолетний подследственный признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением  направлено в  суд  для рассмотрения по существу.

22 май 08:51 | : Происшествия

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