Житель Устьянского округа отработает 120 часов за самодельную винтовку

Устьянский районный суд согласился с позицией прокурора и признал 34-летнего жителя Устьянского муниципального округа виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт пневматического оружия).

Установлено, что мужчина в феврале 2025 года в нарушение предусмотренных законодательством ограничений на оборот оружия, подарил знакомому самодельную газобалонную пневматическую винтовку калибра 5,5 мм.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.