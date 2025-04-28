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Житель Устьян устроил у себя хранилище запрещенных веществ

Устьянский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 26-летнего жителя Устьянского муниципального округа виновным по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, а также незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

Установлено, что 28.01.2025 обвиняемый через мессенджер приобрел наркотическое средство массой 1,35 грамма, что является крупным размером. После приобретения гражданин был задержан, а наркотическое средство изъято в ходе личного досмотра. Кроме того, в результате обыска из его жилища изъяты наркотическое средство массой 1,22 грамма, а также взрывчатое вещество бездымный порох массой 202,2 грамма.

В ходе судебного следствия подсудимый вину в инкриминируемых ему деяниях признал в полном объеме, а в содеянном раскаялся. 

Суд с учетом мнения прокурора по совокупности преступлений назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, которое постановил считать условным, с испытательным сроком 3 года, а также штрафом в размере 15 тысяч рублей. 

 

09 июнь 16:43 | : Происшествия

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