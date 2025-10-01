Вверх
Незаконная рубка леса обошлась жителю Поморья в миллион рублей

В отделение судебных приставов по Вельскому и Шенкурскому районам поступил исполнительный документ о взыскании с местного предпринимателя уголовного штрафа в размере 1 млн. рублей.

Предприниматель, осуществляя деятельность по заготовке древесины, организовал работы по рубке деревьев породы сосна в объёме, превышающем установленный договором, заключенным с министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. В результате умышленных преступных действий лесному хозяйству причинён материальный ущерб на сумму более 1,3 млн. рублей.

Мужчина был осужден по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Суд учёл, что предприниматель раскаялся в своих действиях и полностью возместил причиненный ущерб, и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 1 млн. рублей. 

Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и разъяснил, что штраф должен быть уплачен в течение 60 дней. В противном случае, в суд направят представление о замене наказания на более строгое.

В рамках исполнительного производства должника ограничили в праве выезда за границу, сделали запросы об имеющемся у него имуществе.

Во избежания негативных последствий мужчина не стал затягивать с исполнением решения суда и уплатил штраф в полном объёме.

 

19 ноябрь 09:11 | : Происшествия

