Житель Поморья заплатил без малого миллион за убитого лося

Во избежание замены уголовного штрафа иным видом наказания житель Архангельской области оплатил 900 тысяч рублей за незаконную охоту.

В отделение судебных приставов по Красноборскому району поступил исполнительный лист о взыскании с местного жителя уголовного штрафа.

Мужчина, не имея разрешения на добычу дикого животного, на территории Шиловского заказника подстрелил лося. За незаконную охоту он был осужден Красноборским районным судом по ч. 2 ст. 258 УК РФ. Суд в качестве основного вида наказания назначил браконьеру уголовный штраф в размере 900 тысяч рублей.

Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, уведомил должника, что в соответствии с законодательством неуплата штрафа в установленный 60-дневный срок влечёт за собой его замену иным видом наказания. Указанная статья Уголовного Кодекса РФ предусматривает и лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

Кроме того, сотрудник органа принудительного исполнения вынес постановления о временном ограничении должника в выезде за пределы страны, а в отношении его движимого и недвижимого имущества установил запрет на проведение регистрационных действий.

Чтобы штраф не перерос в реальное лишение свободы, должник оплатил назначенную судом сумму в доход государства.

Исполнительное производство окончено.