Журналисты возбудили полицию Северодвинска на проверку ДТП

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организована доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с размещенной в СМИ информацией о травмировании пассажиров в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса

в г. Северодвинске.

В средствах массовой информации сообщается, что 18 ноября 2025 года утром на перекрестке улиц Победы и Кирилкина в г. Северодвинске водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автобуса на месте оказана разовая медицинская помощь.

В рамках процессуальной проверки будут опрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, возможные очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, административный материал по факту ДТП, а также выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.