Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Журналисты возбудили полицию Северодвинска на проверку ДТП

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организована  доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с размещенной в СМИ информацией о травмировании пассажиров в результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия с участием школьного автобуса
 в г. Северодвинске. 

В средствах массовой информации сообщается, что 18 ноября 2025 года утром на перекрестке улиц Победы и Кирилкина в г. Северодвинске водитель школьного автобуса не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автобуса на месте оказана разовая медицинская помощь. 

В рамках процессуальной проверки будут опрошены водители транспортных средств и пассажиры автобуса, возможные очевидцы аварии, представители компании-перевозчика, назначены необходимые экспертизы, истребована и изучена документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, административный материал по факту ДТП, а также выполнены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

18 ноябрь 13:31 | : Происшествия

Главные новости


Как царь Пётр лодьи да кочи северянам запрещал
Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (240)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20