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По ДТП на трассе М-8 с участием микроавтобуса и лесовоза возбуждено уголовное дело

Дело открыто по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), организована  доследственная проверка по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности.

 Предварительно установлено, что 13 июля 2024 года днем на 1079 километре трассы М-8 водитель микроавтобуса, следовавшего с пассажирами по маршруту «Архангельск- Вельск», допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение по касательной с двигавшемся во встречном направлении лесовозом.  В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автобуса получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу. 

 В рамках расследования уголовного дела и процессуальной проверки проводятся допросы и опросы, назначены необходимые экспертизы. Истребована и изучается документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке, выполняются иные проверочные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

 

 

16 июль 15:21 | : ---

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