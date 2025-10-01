Школьный автобус попал в ДТП в Северодвинске

Сегодня около 9.40 в ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Победы и Кирилкина.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗ» — мужчина 1958 года рождения - не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota. В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана разовая медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.