Школьный автобус попал в ДТП в Северодвинске

Сегодня около 9.40 в ОМВД России по городу Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Победы и Кирилкина.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса «ГАЗ» — мужчина 1958 года рождения - не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомашиной Toyota. В результате аварии ушибы получили трое несовершеннолетних. Им оказана разовая медицинская помощь. Также травмы получил 62-летний водитель иномарки.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и представители экстренных служб. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

18 ноябрь 11:24 | : Происшествия

