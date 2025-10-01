Вверх
В Архангельске при промывке коллектора спасли котят

Это произошло 16 ноября во время гидродинамической промывки канализационного коллектора, которую проводит подрядная организация «Анлис» по договору с РВК-Архангельск. Оба найденных малыша уже обрели новый дом: одного взяла семья сотрудницы РВК-Архангельск, второй отправится в Пермь со своей спасительницей. 

Бригада работала в зеленой зоне между Московским проспектом и улицей Полины Осипенко, рядом с храмом Матроны Московской, когда сотрудники услышали жалобный писк из-под проходящей рядом теплотрассы. 

«Мы пошли на звук и в канавке обнаружили двух плачущих котят. Их вчера точно здесь не было — мы работали в том же месте и никого не видели. Мы забрали их в машину, они дрожали от стресса и холода. Сделали для них теплую лежанку в коробке, они согрелись и уснули», — поделилась деталями спасения инженер производственно-технического отдела компании «Анлис» Александра Сидорова. 

Фотографии находки коллеги послали в пресс-службу РВК-Архангельск, и для одного из котят дом нашелся почти мгновенно. Малыша забрала семья сотрудницы компании. Ветеринары осмотрели котенка, обработали от паразитов и установили, что это двухнедельная кошечка весом всего 380 граммов. Чистый ухоженный вид малышки свидетельствует о том, что она не уличная и, вероятно, была брошена на произвол судьбы бывшими хозяевами. 

«Я давно мечтал о домашнем питомце, но мама не разрешала, а тут увидели фото – и буквально влюбились всей семьей. Я так рад, что теперь у нас есть наша Ромашка, ей будет у нас хорошо», - говорит сын сотрудницы РВК-Архангельск 11-летний Максим. 

Второй котенок также не остался без хозяев. Александра Сидорова, нашедшая малышей, решила, что не расстанется с котенком. После завершения работ в Архангельске она заберет кошечку с собой в Пермь. 

«Я из тех, кто не может пройти мимо. Так уж случилось, что у меня будто радар личный настроен. Я всегда где-то кого-то нахожу. Даже в 1 600 километрах от дома нашлись те, кому нужна помощь, а я просто оказалась рядом», - признается Александра.

17 ноябрь 12:44 | : Происшествия

