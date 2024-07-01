Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

РВК-Архангельск обновляет коммунальную инфраструктуру города

Масштабные работы по строительству и модернизации сетей проводит РВК-Архангельск. В Маймаксанском округе компания завершает строительство канализационного коллектора и участка водовода протяженностью 1,8 км вдоль Маймаксанского шоссе. Также завершается перекладка сетей водоснабжения в поселке Гидролизного завода, полным ходом меняются сети  на Левом берегу. Ведутся финишные работы по введению в эксплуатацию кольцевого водовода. Построены новые сети водоотведения на острове Краснофлотский.

Помимо больших проектов, специалисты компании локально меняют ветхие участки коммуникаций. Так, для качественной работы системы водоснабжения и водоотведения переложены полтора километра сетей водоснабжения и почти столько же – водоотведения.

«Только за два летних месяца серьезному обновлению подверглись коллектора различных диаметров в поселках 21-го лесозавода и Силикатчиков, на пр. Троицкий, 157, ул. Осипенко, 5,  ул. Свободы, 21 и ул. Русанова на пересечении с Окружным шоссе. По последнему адресу переложено 35 метров напорного коллектора диаметром 500 мм. Кроме этого, мы проанализировали  производительность работы коллектора, выявили, что коммуникации не обеспечивали расчётную мощность, поэтому было принято решение заменить еще полтора километра трубопровода на участках от канализационно-насосной станции на ул. Октябрьской до ул. Дачной и по ул. Русанова и Жосу. Это стабилизирует работу системы водоотведения округа Варавино-Фактория», - рассказал ведущий инженер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

К работам по перекладке сетей  привлечена подрядная организация за счет средств, собранных компанией по статье за негативное воздействие на окружающую среду. Этот сбор взимается с юридических лиц и полностью расходуется на ремонт систем водоотведения.

«Перекладка проблемных участков сетей — одна из наших приоритетных задач. При выявлении «узких мест», которые осложняют нормальное функционирование системы водоснабжения и водоотведения, мы проводим внеплановые работы и устраняем возникшие проблемы. Важно было своевременно заменить участок сети до наступления минусовых температур. Сейчас все канализационные коллекторы работают в штатном режиме, а новые трубы гарантированно прослужат несколько десятилетий», — отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.

29 июль 16:43 | : Экономика

Главные новости


В Поморье много памятников истории, но к ним трудно добраться
Группа Аквилон первой в регионе расселила деревянные дома в рамках программы КРТ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (307)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20