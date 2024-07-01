РВК-Архангельск обновляет коммунальную инфраструктуру города

Масштабные работы по строительству и модернизации сетей проводит РВК-Архангельск. В Маймаксанском округе компания завершает строительство канализационного коллектора и участка водовода протяженностью 1,8 км вдоль Маймаксанского шоссе. Также завершается перекладка сетей водоснабжения в поселке Гидролизного завода, полным ходом меняются сети на Левом берегу. Ведутся финишные работы по введению в эксплуатацию кольцевого водовода. Построены новые сети водоотведения на острове Краснофлотский.

Помимо больших проектов, специалисты компании локально меняют ветхие участки коммуникаций. Так, для качественной работы системы водоснабжения и водоотведения переложены полтора километра сетей водоснабжения и почти столько же – водоотведения.

«Только за два летних месяца серьезному обновлению подверглись коллектора различных диаметров в поселках 21-го лесозавода и Силикатчиков, на пр. Троицкий, 157, ул. Осипенко, 5, ул. Свободы, 21 и ул. Русанова на пересечении с Окружным шоссе. По последнему адресу переложено 35 метров напорного коллектора диаметром 500 мм. Кроме этого, мы проанализировали производительность работы коллектора, выявили, что коммуникации не обеспечивали расчётную мощность, поэтому было принято решение заменить еще полтора километра трубопровода на участках от канализационно-насосной станции на ул. Октябрьской до ул. Дачной и по ул. Русанова и Жосу. Это стабилизирует работу системы водоотведения округа Варавино-Фактория», - рассказал ведущий инженер цеха канализационной сети РВК-Архангельск Виталий Пономарев.

К работам по перекладке сетей привлечена подрядная организация за счет средств, собранных компанией по статье за негативное воздействие на окружающую среду. Этот сбор взимается с юридических лиц и полностью расходуется на ремонт систем водоотведения.

«Перекладка проблемных участков сетей — одна из наших приоритетных задач. При выявлении «узких мест», которые осложняют нормальное функционирование системы водоснабжения и водоотведения, мы проводим внеплановые работы и устраняем возникшие проблемы. Важно было своевременно заменить участок сети до наступления минусовых температур. Сейчас все канализационные коллекторы работают в штатном режиме, а новые трубы гарантированно прослужат несколько десятилетий», — отметил директор по производству РВК-Архангельск Александр Неумоин.