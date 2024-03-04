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Работа коллектора на Авиационной улице в Архангельске восстановлена

Специалисты РВК-Архангельск восстановили работоспособность канализационного коллектора по улице Авиационной. Бригада выехала на место сразу, как только поступило сообщение об аварийной ситуации.

«В 18:00 2 ноября мы увидели в социальных сетях видео, где жители поселка авигородка Талаги жаловались на излив стоков. Уже в 19 часов бригада цеха канализационной сети РВК-Архангельск приступила к обследованию сети. 3 ноября в 9:40 , линия промыта. Установлена причина излива - засорение линии тряпками!!! Вычищен выпуск на приемное отделение канализационно-насосной станции. В настоящее время ООО ,,РВК Архангельск’’ выполняет работы по устранению последствий», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Сегодня бригада, техника и технические специалисты компании вновь обследовали район, где образовался затор канализации. Система работает в штатном режиме, ведется постоянный мониторинг ситуации.

Напомним, ранее жители авиагородка Талаги пожаловались в соцсетях на излив канализационных стоков на поверхность, опубликовав видеоролик. Он широко разошелся по интернету, попав в поле зрения Следственного комитета РФ. Все необходимые пояснения правоохранительным органам руководством компании даны.

05 ноябрь 17:37 | : Экономика

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