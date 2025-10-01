Житель Плесецка приобретал наркотики для собственного кайфа

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере).

Установлено, что в апреле 2025 года обвиняемый совместно со своим знакомым через «Интернет-магазин» в мессенджере заказал и оплатил покупку наркотических средств на сумму 10 тыс. рублей. Получив координаты «закладки», сообщник обвиняемого изъял спрятанное наркотическое средство общей массой 2,93 гр.

Совершение преступления было пресечено сотрудниками полиции в ходе проведения оперативных мероприятий.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

