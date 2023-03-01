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Севродвинский оборонщик в свободное время подрабатывал наркокурьером

Заместителем прокурора Архангельской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя г. Северодвинска, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере без цели сбыта (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, работая на одном из крупнейших предприятий  г. Северодвинска, в январе 2021 года нашел объявление интернет-магазина по продаже наркотиков с предложением хорошего заработка при устройстве в качестве «закладчика», приняв которое приступил к указанной преступной деятельности.

За период своей «работы» в интернет-магазине обвиняемый неоднократно оборудовал закладки с наркотическими средствами на территории городов Северодвинск, Новодвинск, Архангельск, а также доставлял наркотики в Республику Карелия, Костромскую, Вологодскую и Архангельскую области.

При перевозке очередной партии наркотических средств массой более 2,9 кг. он был задержан сотрудниками полиции на территории Вельского района Архангельской области. В автомобиле также находились наркотические средства, приобретенные обвиняемым для личного потребления. В ходе осмотра его телефона обнаружены фотографии и координаты 7 оптовых тайников с наркотиками массой более 1,5 кг., ранее доставленных в г. Северодвинск.

Запрещенные вещества общей массой более 4,4 кг., розничная стоимость которых на «черном рынке» оценивается в 12 млн. руб., изъяты из      незаконного оборота.

На автомобиль обвиняемого, использовавшийся для перевозки наркотиков, наложен арест.

Незаконный сбыт наркотических средств, инкриминируемый обвиняемому, относится к категории особо тяжких преступлений. За совершение данных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.

Уголовное дело будет направлено в Вельский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

31 март 09:04 | : Происшествия

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