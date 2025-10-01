Нерадивую мать из Новодвинска принудили работать уборщицей

Неплательщица алиментов из г. Новодвинска привлечена к уголовной ответственности и отбывает наказание в виде принудительных работ.

Несколько лет назад жительница г. Новодвинска была лишена родительских прав в отношении своего сына 2009 года рождения. Суд обязал нерадивую мать выплачивать денежные средства в размере ½ доли прожиточного минимума на содержание ребёнка, проживающего в детском учреждении.

Несмотря на все усилия судебных приставов, 39-летняя женщина работать не хочет, перебиваясь случайными заработками. Игнорирование обязанностей перед ребёнком привело к накоплению 300-тысячной задолженности.

За нежелание платить алименты должница неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, но на путь исправления не встала. Поэтому нерадивая мать вновь стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по ст. 157 УК РФ. В этот раз приговором Новодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Судебный пристав разъяснил женщине, что уклонение от принудительных работ влечёт за собой замену их лишением свободы из расчёта один день изоляции за один день не отработанного наказания.

Сейчас должница отбывает наказание в одном из торговых центров, осуществляя уборку помещений. Из её заработной платы на содержание ребёнка удерживаются текущие алименты и погашается задолженность.