Жительница Онеги отдала долги по алиментам и вернулась к нормальной жизни

Жительница г. Онеги погасила задолженность по алиментам, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

Став матерью в 19 лет, молодая женщина через несколько лет потеряла мужа и впала в депрессию. Злоупотребление алкоголем привело к тому, что её лишили родительских прав, а ребёнка передали под опеку бабушке. Маму же суд обязал выплачивать алименты на содержание сына в размере ¼ доли величины прожиточного минимума.

В рамках исполнительного производства судебными приставами ОСП по Онежскому району принимались все меры для побуждения должницы к уплате алиментов. Однако женщина судьбой сына не интересовалась, денежные средства на его содержание переводила лишь изредка и не в полном объёме, что привело к накоплению задолженности. Стабильного дохода и имущества должница не имеет, живёт за счёт неофициальных заработков и мер к трудоустройству не предпринимает.

За неуплату средств на содержание ребёнка гражданку привлекли к административной ответственности по ст 5.35.1 КоАП РФ. Суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Отработав положенный срок, женщина продолжала без уважительных причин уклоняться от родительских обязанностей. Долг перед сыном превысил 110 тысяч рублей.

В результате, в отношении нерадивой матери дознавателем ОСП по Онежскому району было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Чтобы избежать уголовной ответственности, женщина полностью погасила алиментную задолженность перед сыном, перечислив 116 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении должницы прекращено. Права ребёнка восстановлены.