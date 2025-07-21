Жительница Новодвинска отдохнула на море в ущерб алиментам

Жительницу г. Новодвинска, которая вместо уплаты алиментов предпочла отдохнуть на море, судебные приставы встретили на вокзале. Теперь ей грозит уголовное наказание.

Для того, чтобы встреча с неплательщицей алиментов состоялась сотрудникам органа принудительного исполнения пришлось провести поисковую операцию. В течение длительного времени 39-летняя женщина уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому обязана четверть своих доходов перечислять на содержание сына, проживающего с отцом. Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 35 часов обязательных работ не побудило нерадивую мать встать на путь исправления.

Скрывается должница не только от материнских обязанностей, но и от судебных приставов. По месту регистрации она не проживает, постоянно меняя съёмное жильё, официальных источников дохода и имущества в собственности не имеет. Гражданку объявили в розыск.

В ходе разыскных мероприятий сотрудником ОСП по г. Новодвинску установлена страничка должницы в одной из популярных соцсетей, где она размещала фотографии с отдыха в Краснодарском крае. И это несмотря на почти миллионный долг по алиментам. Сделав запрос о покупке билетов, судебные приставы выяснили дату возвращения неплательщицы в Архангельск и встретили её на ж/д вокзале.

В результате, в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также установлены адрес её проживания и место неофициальной работы.

Отметим, что у женщины есть только один способ избежать судимости — погасить имеющуюся задолженность перед ребёнком в полном объёме.

