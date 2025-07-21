Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Новодвинска отдохнула на море в ущерб алиментам

Жительницу г. Новодвинска, которая вместо уплаты алиментов предпочла отдохнуть на море, судебные приставы встретили на вокзале. Теперь ей грозит уголовное наказание.

            Для того, чтобы встреча с неплательщицей алиментов состоялась сотрудникам органа принудительного исполнения пришлось провести поисковую операцию. В течение длительного времени 39-летняя женщина уклоняется от исполнения судебного решения, согласно которому обязана четверть своих доходов перечислять на содержание сына, проживающего с отцом. Привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде 35 часов обязательных работ не побудило нерадивую мать встать на путь исправления.

            Скрывается должница не только от материнских обязанностей, но и от судебных приставов. По месту регистрации она не проживает, постоянно меняя съёмное жильё, официальных источников дохода и имущества в собственности не имеет. Гражданку объявили в розыск.

            В ходе разыскных мероприятий сотрудником ОСП по г. Новодвинску установлена страничка должницы в одной из популярных соцсетей, где она размещала фотографии с отдыха в Краснодарском крае. И это несмотря на почти миллионный долг по алиментам. Сделав запрос о покупке билетов, судебные приставы выяснили дату возвращения неплательщицы в Архангельск и встретили её на ж/д вокзале.

            В результате, в отношении должницы возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Также установлены адрес её проживания и место неофициальной работы.

            Отметим, что у женщины есть только один способ избежать судимости — погасить имеющуюся задолженность перед ребёнком в полном объёме.

        (фото с https://dzen.ru)

17 сентябрь 08:49 | : Происшествия

Главные новости


С Цыбульским вас!
Пожары, выборы и газетные курьезы в Архангельской губернии

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (228)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20