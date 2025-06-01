Безалаберная мать из Онеги трудоустроилась из страха перед судом

В отделении судебных приставов по Онежскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с онежанки алиментов на содержание сына в размере 1/3 величины прожиточного минимума, то есть по 4595 рублей ежемесячно. Но у нигде не работающей 41-летней женщины «таких» денег не было, и она ограничивалась нерегулярными перечислениями от 200 до 600 рублей. В результате, накопился долг перед ребёнком в сумме почти 89 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства нерадивую мать неоднократно предупреждали об ответственности за неуплату алиментов, вручали направления для постановки на учёт в ЦЗН, однако женщина мер к трудоустройству не предпринимала. Из имущества у должницы был только мобильный телефон, на который судебным приставом был наложен арест.

Не встала женщина на путь исправления и после привлечения к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ и отбытия наказания в виде обязательных работ. В отношении безответственной матери дознавателем органа принудительного исполнения было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ. Только после этого женщина устроилась на работу.

Пытаясь избежать уголовного наказания, она стала скрываться от судебных приставов, отключила телефон, не появлялась дома. Это затягивало расследование, поэтому пришлось судебному приставу по ОУПДС караулить должницу у проходной по месту работы и доставлять к дознавателю принудительно.

Гражданку в присутствии адвоката ознакомили с материалами уголовного дела. Впереди её ждёт суд и теперь уже уголовное наказание. Шанс избежать судимости у женщины ещё есть: для этого ей надо погасить имеющуюся задолженность по алиментам в полном объёме.