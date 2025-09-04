Вверх
Архангельские приставы заставили нерадивую мать безвозмездно убирать город

Судебные приставы разыскали архангелогородку, уклоняющуюся от уплаты алиментов. Теперь нерадивая мать будет 40 часов безвозмездно убирать улицы.

            Став матерью в 20 лет, архангелогородка очень скоро забыла о своих материнских обязанностях, оставив двухлетнюю дочь на попечение опекуна. Суд обязал молодую женщину ежемесячно выплачивать на содержание ребёнка алименты в размере ½ величины прожиточного минимума. 

            Однако работа и забота о малышке не входили в планы нерадивой матери. Накопился 100-тысячный долг, и женщина предпочла скрываться от судебных приставов. 

            В ходе разыскных мероприятий местонахождение должницы было установлено. Неплательщицу доставили к судебному приставу, где в отношении неё был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

            Суд, рассмотрев материалы дела, назначил правонарушительнице наказание в виде 40 часов обязательных работ. Теперь она будет заниматься общественно-полезным трудом, наводя чистоту на улицах города.

            Если и это не заставит должницу встать на путь исправления, трудоустроиться и начать платить алименты, ей будет грозить уже уголовное наказание.

06 ноябрь 10:27 | : Происшествия

