На трассе "Холмогоры" лихачил водитель рейсового микроавтобуса

Прокуратура Архангельской области и автономного округа организовала проверку по факту ДТП, произошедшего на федеральной трассе М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным 14.11.2025 в утреннее время в районе 1216-го километра федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (микрорайон «Зеленый Бор») водитель рейсового микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до стоящих впереди двух легковых автомобилей

и совершил наезд на них. В момент дорожно-транспортного происшествия

в салоне микроавтобуса находились пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров автомобильных транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.