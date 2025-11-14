Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На трассе "Холмогоры" лихачил водитель рейсового микроавтобуса

Прокуратура Архангельской области и автономного округа организовала проверку по факту ДТП, произошедшего на федеральной трассе М-8 «Холмогоры».

По предварительным данным 14.11.2025 в утреннее время в районе 1216-го километра федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» (микрорайон «Зеленый Бор») водитель рейсового микроавтобуса не выдержал безопасную дистанцию до стоящих впереди двух легковых автомобилей
 и совершил наезд на них. В момент дорожно-транспортного происшествия
 в салоне микроавтобуса находились пассажиры, в том числе несовершеннолетние.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, перевозке пассажиров автомобильных транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

14 ноябрь 14:31 | : Происшествия

Главные новости


«Я не разваливал СССР». И другие откровения Юрия Барашкова
"Сказки про русскую революцию" вместо "хроник". Мнение историка

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (194)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20