Прокуратура проверяет связь архангельских ДТП с качеством городских дорог

Органами прокуратуры области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса.

Установлено, что 16.12.2024 на ул. Гагарина в г. Архангельске по причине несоблюдения безопасной дистанции водителем автобуса, следовавшего по маршруту № 10, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнению законодательства при содержании автомобильной дороги в зимний период, перевозчика – при осуществлении перевозки пассажиров автомобильным транспортом.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.