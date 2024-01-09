Прокуратура выясняет, зачем автобусы "Рико" въехали в друг друга

Органами прокуратуры области организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов муниципальных маршрутов № 64 и 43 г. Архангельска.

По предварительным данным 15.01.2024 на регулируемом пешеходном переходе, расположенном на пересечении проспекта Ленинградского и улицы Чкалова в г. Архангельске, водитель автобуса маршрута № 64, выбрав ненадлежащий скоростной режим, не выдержал безопасную дистанцию между своим транспортным средством и следующим впереди автобусом маршрута № 43, в следствие чего допустил столкновение с ним.

Пострадавшим пассажирам оказана медицинская помощь.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению ООО «Рико» требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом, администрацией ГО «Город Архангельск» – об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.