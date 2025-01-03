ЧП с бензовозом в Архангельской области заинтересовало прокуратуру

Органами прокуратуры области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза.

Установлено, что 30.01.2025 в районе п. Голубино Пинежского муниципального округа в результате дорожно-транспортного происшествия совершено опрокидывание бензовоза с прицепом ООО «СЕРВИССНАБ», вследствие повреждения прицепа произошла утечка бензина на дорогу.

В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнению законодательства при содержании автомобильной дороги в зимний период, соблюдению требований безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.