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ЧП с бензовозом в Архангельской области заинтересовало прокуратуру

Органами прокуратуры области и автономного округа организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза. 

Установлено, что 30.01.2025 в районе п. Голубино Пинежского муниципального округа в результате дорожно-транспортного происшествия совершено опрокидывание бензовоза с прицепом ООО «СЕРВИССНАБ», вследствие повреждения прицепа произошла утечка бензина на дорогу.

В ходе надзорных мероприятий по данному факту будет дана оценка исполнению законодательства при содержании автомобильной дороги в зимний период, соблюдению требований безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

(фото с https://ren.tv) 

 

31 январь 09:09 | : Происшествия

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