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В Архангельской области водитель автобуса угробил пассажирку легковушки

Органами прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа организовано проведение проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на федеральной автомобильной дороге А-123 «Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово».

По предварительным данным 27.05.2025 в утреннее время на 483 км федеральной автомобильной дороги А-123 на нерегулируемом перекрестке
 с подъездной дороги к п. Черемушский рейсовый автобус не уступил дорогу легковому автомобилю при выезде на главную дорогу, в результате чего произошло столкновение, повлекшее гибель пассажирки легкового транспортного средства.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства о перевозках пассажиров автомобильным транспортом, а также трудового законодательства.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

27 май 17:00 | : Происшествия

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