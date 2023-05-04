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Дама из Подмосковья работала "на посылках" у архангельских мошенников

19 июня 2023 года в полицию Архангельска с сообщением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 72-летний житель округа Майская Горка. 

По словам мужчины, днем ему на стационарный телефон позвонила женщина и, представившись его знакомой, рассказала о том, что стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Для выплаты им компенсаций необходимо 150 тысяч рублей, поэтому собеседница попросила знакомого одолжить ей необходимую сумму. Передать деньги нужно курьеру. Согласившись, пенсионер отдал сбережения приехавшей к нему незнакомой женщине. Когда выяснилось, что на самом деле знакомая не попадала ни в какую аварию, архангелогородец понял, что его обманули и обратился в полицию.

Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции женщина 1968 года рождения, специально приехавшая в Архангельск для работы «курьером» из Московской области. Часть похищенных денежных средств изъята и в скором времени будет возвращена владельцу

По имеющейся информации, предложение о выгодном заработке злоумышленница нашла в одном из мессенджеров. В нем же ей присылали адреса, откуда нужно забрать деньги, и номера счетов, на которые их необходимо перечислить. За «работу» женщина получала вознаграждение.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

 

20 июнь 14:24 | : Происшествия

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