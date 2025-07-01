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Архангельский борец с автобусами "Рико" получил штраф и лишился пистолета

Мировой судья Ломоносовского судебного района г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 40-летнего уроженца г. Архангельска по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм, то есть порча имущества на общественном транспорте).

Установлено, что виновный 02.12.2024, находясь в салоне рейсового автобуса, следующего по маршруту № 44, во время его остановки возле дома № 30 по улице Воронина в городе Архангельске, стал выражать в адрес ООО Транспортная компания «РИКО» свое недовольство в нецензурной форме, после чего дважды выстрелил из пневматического пистолета в стекло ограждения салона данного автобуса, чем причинил перевозчику ущерб в размере 19 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении в ходе судебного заседания подсудимый признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей. Также судом принято решение о конфискации пневматического пистолета в доход государства.  

Приговор в законную силу не вступил.

24 июль 14:11 | : Скандалы

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