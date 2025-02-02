В Поморье приставы принудительно вскрывают квартиры для прохода газовщиков

В Архангельской области судебные приставы принудительно исполнили решения суда и обеспечили доступ специалистов в квартиры для отключения газа.

Совместные рейды судебных приставов и представителей ООО «Газпром-газораспределение Архангельск» проводились в целях обеспечения безопасности жителей при пользовании газом.

Работники газоснабжающей организации тщетно пытались самостоятельно попасть в квартиры жителей г. Мирный Плесецкого района, чтобы проверить состояние газового оборудования. У ряда собственников также отсутствовали договоры на техническое обслуживание внутриквартирного оборудования. Всё это создавало угрозу жизни и здоровью другим жильцам домов. Пришлось обращаться в суд с заявлением об обязании собственников жилых помещений обеспечить доступ к газовым коммуникациям для проведения работ по приостановлению подачи газа.

На основании судебных решений в ОСП по Плесецкому району и г. Мирный были возбуждены исполнительные производства. В связи с тем, что в добровольном порядке в установленный законом срок судебные решения не были исполнены, собственникам квартир придётся заплатить исполнительский сбор в размере 5000 рублей.

В ходе совместных рейдов судебные приставы помогли работникам Газпрома попасть в 19 квартир. Газовщики в присутствии сотрудников органа принудительного исполнения провели необходимые работы по отключению газоснабжения, поставив заглушки с пломбой. Газ вернётся в квартиры только после полной проверки оборудования и заключения договоров на техобслуживание.