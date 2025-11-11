Женщина из Поморья получила штраф за опасное катание на "ватрушке"

Мировой судья судебного участка Мирнинского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал 35-летнюю жительницу ЗАТО г. Мирный виновной по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Установлено, что осужденная 01 января 2025 года, находясь на необорудованном снежном склоне в г. Мирный, в процессе катания на тюбинге по неосторожности совершила наезд на стоящего к ней спиной у подножия спуска потерпевшего, сбив его с ног и допустив при его падении соударение головой о твердую поверхность плотного снега и льда, повлекшее телесные повреждения характера закрытой черепно-мозговой травмы с переломом костей черепа, ушибом головного мозга, кровоизлиянием под мозговые оболочки и в желудочки головного мозга, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления женщина не признала.

Приговором мирового судьи ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.