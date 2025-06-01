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В Коряжме осудили зимнего велосипедиста

Приговором мирового судьи судебного участка №1 Коряжемского судебного района 22-летний житель города г. Коряжмы осужден по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). 

Установлено, что вечером 3 января 2025 года подсудимый на одной из улиц города, передвигаясь на велосипеде по тротуару, совершил наезд на местную жительницу, в результате чего женщина упала и получила травмы,  расценивающиеся как тяжкий вред здоровью. 

Вину в совершении преступления подсудимый признал.

Суд, с учетом наличия смягчающих наказание обстоятельств, назначил подсудимому 10 месяцев ограничения свободы. 

 

25 июль 09:11 | : Происшествия

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