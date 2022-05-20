В Северодвинске маме выпавшего из окна ребенка вынесли мягкий приговор

Мировой судья судебного участка № 10 Северодвинского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал ранее привлекавшуюся к уголовной ответственности 31-летнюю жительницу города Северодвинска виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
Установлено, что 15 апреля 2022 года днем по месту жительства в доме по улице Малая Кудьма в городе Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила 2-летнюю дочь при открытом окне, достоверно зная, что ребенок может самостоятельно забраться на подоконник, но пренебрегая данным обстоятельством. Девочка, оставшись без присмотра, взобралась на подоконник и выпала из открытого окна. В результате падения с высоты 8 этажа на землю она получила телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
В судебном заседании подсудимая признала свою вину.
Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев ограничения свободы с возложением определенных обязанностей.
Приговор суда в законную силу не вступил.