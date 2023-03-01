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В Ненецком автономном округе забили насмерть вахтовика

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу предъявлено обвинение двум уроженцам Республики Коми в возрасте 27 и 35 лет в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 25 февраля 2023 года вечером у столовой на Тибейвисском месторождении в Заполярном районе Ненецкого автономного округа  обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений избили руками и ногами 50-летнего вахтовика. Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученной в результате избиения черепно-мозговой травмы. 

В ходе допросов один из подследственных признал свою вину и пояснил следователю, что один применил физическую силу к потерпевшему, так как тот пришёл в столовую с отверткой в руках. Второй обвиняемый от дачи показаний отказался. 

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанных  меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Нарьян-Марским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

(фото с https://kurer-sreda.ru/2023/03/29/v) 

30 март 10:47 | : Происшествия

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