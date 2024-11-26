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Изверг из Коряжмы забил насмерть пенсионера из-за пьяного спора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 53-летнего жителя Коряжмы в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Следствием установлено, что 22 мая 2024 года в квартире дома в городе Коряжме обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, ударил рукой по голове 78-летнего мужчину. Затем на лестничной площадке толкнул пострадавшего, от чего тот упал и ударился головой и телом о твердую поверхность пола. Обвиняемый вытащил потерпевшего на улицу, где нанес ему еще удары руками и ногами по голове и телу. В августе 2024 года пострадавший скончался в медицинском учреждении в результате полученной в результате избиения закрытой травмы головы. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что в процессе совместного употребления спиртных напитков и возникшего спора применил физическую силу к хозяину квартиры. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://ekonomstrojdom.ru) 

10 январь 09:07 | : Происшествия

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