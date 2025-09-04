Два придурка из Северодвинска насмерть забили соседа по коммуналке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Северодвинска в возрасте 37 и 47 лет в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 3 сентября 2025 года в доме по улице Ломоносова в городе Северодвинске обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанесли удары руками и ногами по голове и телу 34-летнему соседу. От полученной в результате избиения травмы головы пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допросов подследственные пояснили следователю, что в процессе выяснения отношений руками и ногами избили соседа, который должен был принять участие в ремонте общего коридора, но несколько дней употреблял спиртные напитки и отказался помочь.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://dzen.ru)