Архангелогородец разразился в суде нехорошими словами в адрес следователя

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступление против собственности 37-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

 Следствием и судом установлено, что 20 мая 2025 года обвиняемый в покушении на убийство, находясь в зале судебного заседания Мирнинского городского суда, выражая недовольство ходатайством следователя следственного отдела по ЗАТО город Мирный о продлении ему срока содержания под стражей, публично в нецензурной форме оскорбил следователя.

Приговором Мирнинского городского суда ему назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ. По совокупности приговоров с ранее назначенным наказанием за совершение имущественного преступления осужденному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 1 месяц с удержанием 5% заработной платы в доход государства. Уголовное дело по обвинению фигуранта в покушении на убийство в настоящее время рассматривается по существу в суде (https://arh.sledcom.ru/news/item/2001179/ ).

 

10 ноябрь 11:17 | : Происшествия

