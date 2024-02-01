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Житель Мирного, возомнивший себя Отелло, получил 6 с половиной лет колонии

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности 20-летнему жителю Плесецкого района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

Следствием и судом установлено, что 10 августа 2023 года вечером по месту жительства в городе Мирный осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта на почве ревности избил руками и ногами сожительницу, а также душил потерпевшую, сопровождая свои действия угрозами убийством.  Преступный умысел, направленный на убийство, не был осужденным доведен до конца благодаря вмешательству сотрудников полиции и Росгвардии, которые оперативно прибыли по вызову пострадавшей обезоружили и задержали осужденного, угрожавшего женщине ножом. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия и в суде подсудимый признал свою вину частично и пояснил, что применил к сожительнице физическую силу в ходе конфликта, так как ему прислали видео интимного содержания, на котором, по его мнению, была запечатлена сожительница.  

Приговором Мирнинского городского суда Архангельской области ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

(фото с https://progorodchelny.ru) 

15 март 08:54 | : Происшествия

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