Житель Каргополя оскорбил всех присутствующих в зале суда по видеосвязи

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за истязание несовершеннолетнего, угрозу убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 45-летнему жителю города Каргополя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства и судьи, участвовавшего в отправлении правосудия).

Следствием и судом установлено, что 16 ноября 2022 года осужденный, находясь в исправительной колонии, участвуя по видеоконференцсвязи в судебном разбирательстве в Архангельском областном суде, будучи несогласным с принятым судебной коллегий решением об оставлении без изменения решения суда первой инстанции о лишении его родительских прав и взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей, на почве неприязненных отношений к судебной коллегии и лицам, участвующим в судебном разбирательстве, высказал в их адрес оскорбление, выраженное в неприличной форме.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что так как суд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения, он не сдержался и вспылил.

Приговором суда ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.