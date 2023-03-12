Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Каргополя оскорбил всех присутствующих в зале суда по видеосвязи

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора  ранее судимому за истязание несовершеннолетнего, угрозу убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 45-летнему жителю города Каргополя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1,2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства и судьи, участвовавшего в отправлении правосудия).

Следствием и судом установлено, что 16 ноября 2022 года осужденный, находясь в исправительной колонии, участвуя по видеоконференцсвязи в судебном разбирательстве в Архангельском областном суде, будучи несогласным с принятым судебной коллегий решением об оставлении без изменения решения суда первой инстанции о лишении его родительских прав и взыскании алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей,  на почве неприязненных отношений к судебной коллегии и лицам, участвующим в судебном разбирательстве, высказал в их адрес оскорбление, выраженное в неприличной форме.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что так как суд оставил его апелляционную жалобу без удовлетворения, он не сдержался и вспылил.

Приговором суда ему по совокупности приговоров назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

24 апрель 12:45 | : Происшествия

Главные новости


Израиль сегодня – попытка объективного анализа
Не живите в Ярославле. «Один настоящий день» Георгия Шенгелия

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (275)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20