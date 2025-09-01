Житель Архангельска вступился за честь чужой дамы и убил хулителя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 37-летнего жителя города Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием установлено, что 7 июля 2025 года в квартире дома по улице Суфтина в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес удары руками и стеклянной бутылкой по голове 46-летнему знакомому. Через непродолжительное время пострадавший скончался от полученной в результате избиения травмы головы на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый пояснил следователю, что потерпевший вместе с сожительницей пришли к нему в гости. В ходе совместного употребления спиртных напитков между гостями произошел конфликт, мужчина стал оскорблять свою сожительницу. Он заступился за женщину и ударил гостя по голове, чтобы проучить.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

