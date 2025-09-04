Причиной ДТП в Архангельске стали гололед и летняя резина

Вчера около 18:50 в Архангельске на улице Дрейера произошло дорожно-транспортное происшествие.



По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением, отчего машину занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Hyundai .



Водители обоих транспортных средств были доставлены в больницу для осмотра, в госпитализации они не нуждались. Одному пассажиру Hyundai медицинская помощь оказана на месте.



Вероятнее всего причиной ДТП стала летняя резина на машине Toyota.



Уважаемые водители! В ближайшие дни в регионе ожидается усиление ветра, осадки, возможен гололед! Будьте внимательны на дорогах, используйте автомобильные шины по сезону и неукоснительно соблюдайте Правила дорожного движения.