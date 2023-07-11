Сегодня утром на Краснофлотском мосту произошло 5 ДТП

Сегодня около 6.45 в полицию поступило сообщение о ДТП на Краснофлотском мосту с участием автомобиля Hyundai. Водитель иномарки допустил наезд на ограждение. Пострадавших нет.

30 минут спустя на этом же участке дорожно-транспортной сети произошло столкновение двух легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель SsangYong выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Nissan. Водитель SsangYong с травмами был госпитализирован. Водителю второго транспортного средства медицинская помощь оказана на месте.

Около 7.25 было зарегистрировано еще два дорожно-транспортных происшествия: наезд большегруза на ограждение, а также столкновение 5 автомобилей. Пострадавших в данных авариях нет.

Еще одно дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано около 09.00 на въезде на мост с участием автомобилей Toyota и Ford, в результате которого пострадали оба водителя транспортных средств.

На месте работают несколько нарядов Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедших аварий.

В настоящее время предпринимаются меры для нормализации движения на данном участке дорожно-транспортной сети.