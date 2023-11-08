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Эксперт Шиловского заказника, виновный в отстреле лосей, получил по заслугам

Вступил в законную силу приговор Красноборского районного суда от 22.09.2023, которым эксперт 1 категории обособленного структурного подразделения «Шиловский государственный природный биологический заказник регионального значения» ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды» признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности, и повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Суд установил, что с 01.01.2022 по 22.01.2022, используя свое должностное положение вопреки интересам службы, находясь на особо охраняемой природной территории – Шиловского заказника, и зная о ведущейся его близкими и знакомыми незаконной охоте на лосей, мер по пресечению деяния, задержанию указанных лиц и составления соответствующих материалов о привлечении к установленной законом ответственности не принял. 

Осужденный допустил незаконную охоту с использованием снегоходов и огнестрельного оружия, в результате которой совершены незаконный отстрел трех лосей. В результате преступных действий и бездействия злоумышленника охотничьим ресурсам Российской Федерации причинен особо крупный ущерб на сумму 1 520 000 рублей.

Подсудимый свою вину в суде не признал, однако стороной государственного обвинения представлены суду достаточные для вынесения обвинительного приговора доказательства совершенного преступления.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с возложением соответствующих обязанностей. 

Апелляционные жалобы осужденного и его защитника о невиновности в соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.

Вопрос о взыскании причиненного ущерба будет решен в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении иных лиц.

(фото с https://ohotaportal.ru/nezakonnaa-ohota) 

23 ноябрь 10:52 | : Происшествия

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