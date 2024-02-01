Юные жители Плесецкого округа обнесли хозяина квартиры

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора троим жителям Плесецкого района в возрасте от 16 до 19 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием и судом установлено, что 4 ноября 2023 года ночью в одной из квартир в городе Мирный между осужденными и хозяином жилища произошел словесный конфликт. Мужчина выгнал гостей из квартиры, но не закрыл входную дверь на замок. Осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зная, что хозяин жилища спит, распределили преступные роли и договорились проникнуть в его квартиру с целью хищения ценного имущества. Реализуя преступный умысел, они незаконно проникли в жилище и из комода похитили 14 тысяч рублей, распорядившись ими по своему усмотрению.

На стадии предварительного следствия и в суде фигуранты признали свою вину и пояснили следователю, что похищенные денежные средства потратили на личные нужды в областном центре.

Приговором Мирнинского городского суда им назначено наказание в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей.