Осуждены архангельские разбойники, пытавшие и убившие пенсионерку

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей ранее привлекавшимся к уголовной ответственности за преступления против собственности 35-ти и 39-летнему жителям областного центра. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 11 января 2023 года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорились совершить разбойное нападение на 77-летнюю пенсионерку, проживавшую с ними в одном подъезде дома по улице Володарского в городе Архангельске, с целью завладения ее денежными средствами. Реализуя преступный умысел, они постучались в квартиру к потерпевшей, которая, доверяя представившемуся, открыла входную дверь. Сбив женщину с ног ударом ноги, ей нанесли удары руками по голове, требуя назвать место хранения денежных средств. Обнаружив в указанном месте 14 тысяч рублей, мобильный телефон и банковскую карту, продолжая применять насилие, осужденные требовали назвать код к телефону и пин-код к карте. Пенсионерка отказалась назвать коды, ее задушили. С похищенным имуществом осужденные скрылись с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению. Пострадавшая скончалась дома через непродолжительное время от полученных травм.

В ходе допросов на стадии предварительного следствия один из обвиняемых частично признал свою вину и пояснил следователю, что у них закончился алкоголь и деньги, поэтому они решили обратиться к соседке, у которой один из них один ранее занимал денежные средства.

Коллегия присяжных заседателей признала подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Приговором Архангельского областного суди им назначено наказание в виде 17 и 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.