В Онеге вынесен приговор по ДТП с тяжкими последствиями

Онежский городской суд Архангельской области согласился с доводами государственного обвинителя и признал 41-летнего жителя г. Онеги виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что в ночное время суток подсудимый управлял своим автомобилем марки «BMW X5» со скоростью, значительно превышающей максимально разрешенную. Не убедившись в безопасности маневра при обгоне автомобиля марки «LADA XRAY», который выполнял поворот налево, допустил столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилому водителю транспортного средства причинен тяжкий вред здоровью с последующими неизлечимыми осложнениями.

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, однако частично возместил потерпевшему причиненный вред.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наряду с лишением свободы осужденный понесет дополнительное наказания в виде 2 лет 10 месяцев лишения права управления транспортными средствами.

Кроме того, в пользу потерпевшего с осужденного взыскано 500 000 рублей в счет компенсации морального вреда.