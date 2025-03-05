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В Онеге вынесен приговор по ДТП с тяжкими последствиями

Онежский городской суд Архангельской области согласился с доводами государственного обвинителя и признал 41-летнего жителя г. Онеги виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что в ночное время суток подсудимый управлял своим автомобилем марки «BMW X5» со скоростью, значительно превышающей максимально разрешенную.  Не убедившись в безопасности маневра при обгоне автомобиля марки «LADA XRAY», который выполнял поворот налево, допустил столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилому водителю транспортного средства причинен тяжкий вред здоровью с последующими неизлечимыми осложнениями. 

Подсудимый вину в совершении преступления не признал, однако частично возместил потерпевшему причиненный вред.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Наряду с лишением свободы осужденный понесет дополнительное наказания в виде 2 лет 10 месяцев лишения права управления транспортными средствами. 

Кроме того, в пользу потерпевшего с осужденного взыскано                               500 000 рублей в счет компенсации морального вреда.

 

15 апрель 09:00 | : Происшествия

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