В Няндоме вынесли приговор неаккуратному виновнику ДТП

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 22-летнего жителя г. Няндома виновным по п. «а» ч. 2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что подсудимый 06.07.2024, управляя принадлежащим ему автомобилем марки «ВАЗ-21061», находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжая нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, имея техническую возможность избежать дорожно-транспортного происшествия, не уступил дорогу движущемуся автомобилю марки «AUDI Q3» и столкнулся с ним. В результате ДТП пассажиру автомобиля марки «AUDI Q3» были причинены телесные повреждения, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал. В ходе судебного рассмотрения возместил потерпевшей моральный вред в сумме 500 000 рублей.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимого, судом ему назначено наказание c применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.