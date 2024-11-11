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В Няндоме вынесли приговор неаккуратному виновнику ДТП

Няндомский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 22-летнего жителя г. Няндома виновным по п. «а» ч. 2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Установлено, что подсудимый 06.07.2024, управляя принадлежащим ему автомобилем марки «ВАЗ-21061», находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжая нерегулируемый перекресток равнозначных дорог, имея техническую возможность  избежать  дорожно-транспортного происшествия, не уступил дорогу  движущемуся  автомобилю марки «AUDI Q3» и столкнулся с ним. В результате ДТП пассажиру автомобиля марки «AUDI Q3» были  причинены телесные повреждения, которые  расцениваются как тяжкий вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления признал. В ходе судебного рассмотрения возместил потерпевшей моральный вред в сумме 500 000 рублей.

С учетом смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности подсудимого, судом ему назначено наказание c применением ст. 64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев  принудительных работ  с удержанием  10% из заработной платы осужденного в доход государства с лишением  права заниматься деятельностью  по управлению  транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

03 декабрь 09:05 | : Происшествия

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