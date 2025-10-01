Архангелогородец погасил долги по алиментам только после ареста недвижимости

После ареста недвижимости архангелогородец рассчитался с долгами, в том числе выплатил более 700 тысяч рублей алиментов.

На исполнении в ОСП по Ломоносовскому округу г. Архангельска находилось исполнительное производство о взыскании с 48-летнего жителя областного центра алиментов на содержание сына. Безответственное отношение мужчины к своим родительским обязанностям привело к образованию задолженности по алиментам в сумме более 700 тысяч рублей.

Должник длительное время мер к официальном трудоустройству не предпринимал, материальной помощи ребёнку не оказывал.

Нерадивого отца привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Однако назначенное ему судом наказание в виде 25 часов обязательных работ не заставило мужчину встать на путь исправления.

Судебным приставом установлено, что должник является собственником двух квартир в г. Архангельске. На одну из них был наложен арест и подготовлены документы для передачи на принудительную реализацию.

Только после этого должник полностью погасил 700-тысячный долг по алиментам, а также рассчитался с задолженностями за жилищно-коммунальные услуги и в пользу кредитных организаций на общую сумму порядка 600 тысяч рублей.