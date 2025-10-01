Вверх
Жительница Поморья избивала, чем попало, шестилетнюю дочь

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 33-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

 Следствием и судом установлено, что с июля по сентябрь 2024 года по месту временного проживания в Онежском районе осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои руками и подручными предметами 6-летней дочери.

 О происходящем в семье стало известно после поступления в органы полиции информации от местных жителей о злоупотреблении матерью девочек спиртными напитками, неблагоприятных условиях проживания детей и их бродяжничестве. В процессе работы по лишению женщины родительских прав стали известны случаи ее жесткого обращения с детьми и истязания одной из девочек. В настоящее время сестры проживают в центре семейного устройства, им оказывается необходимая помощь.

 Приговором Онежского городского суда ей назначено наказание в виде условного лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.

 (фото с https://www.samara.kp.ru

31 октябрь 08:54 | : Происшествия

