Прокуратура Архангельской области борется за права инвалидов и ветеранов

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является важнейшей функцией органов прокуратуры.

Особое внимание прокурорами уделяется защите прав пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Так, прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2025 года в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина выявлено более 15 тысяч нарушений, в целях устранения которых принято свыше 7 тысяч актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2,6 тысяч лиц.

К примеру, после вмешательства прокурора г. Новодвинска управляющей организацией 94-летнему инвалиду возмещен ущерб, причиненный в результате протечки кровельного покрытия и затопления квартиры.

По представлению прокуратуры Плесецкого района восстановлены права двух пенсионеров на получение пенсии, которым в установленную дату отделением почтовой связи пос. Плесецк пенсия на дом не доставлена, что повлекло для них тяжелое материальное положение в связи с понесенными значительными расходами на лечение и иные нужды.

При содействии прокуратуры г. Архангельска ветерану Великой Отечественной войны организовано проведение по месту жительства консультации медицинским работником, Котласским межрайонным прокурором обеспечено устранение управляющими компаниями нарушений при содержании общего имущества в домах пос. Вычегодский и г. Котлас, где проживают бывшие узники концлагерей и труженики тыла.

По искам прокуроров Плесецкого и Вельского районов восстановлены права граждан на назначение страховой пенсии в связи с достижением пенсионного возраста, которым пенсионным органом отказано во включении в стаж периодов работы в Республиках Узбекистан и Казахстан.

Вопросы защиты социальных прав находятся на особом контроле прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.