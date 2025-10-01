Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура Архангельской области борется за права инвалидов и ветеранов

Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является важнейшей функцией органов прокуратуры. 

Особое внимание прокурорами уделяется защите прав пенсионеров, инвалидов, многодетных семей и иных граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Так, прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2025 года в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина выявлено более 15 тысяч нарушений, в целях устранения которых принято свыше 7 тысяч актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 2,6 тысяч лиц. 

К примеру, после вмешательства прокурора г. Новодвинска управляющей организацией 94-летнему инвалиду возмещен ущерб, причиненный в результате протечки кровельного покрытия и затопления квартиры. 

По представлению прокуратуры Плесецкого района восстановлены права двух пенсионеров на получение пенсии, которым в установленную дату отделением почтовой связи пос. Плесецк пенсия на дом не доставлена, что повлекло для них тяжелое материальное положение в связи с понесенными значительными расходами на лечение и иные нужды.   

При содействии прокуратуры г. Архангельска ветерану Великой Отечественной войны организовано проведение по месту жительства консультации медицинским работником, Котласским межрайонным прокурором обеспечено устранение управляющими компаниями нарушений при содержании общего имущества в домах пос. Вычегодский и г. Котлас, где проживают бывшие узники концлагерей и труженики тыла.

По искам прокуроров Плесецкого и Вельского районов восстановлены права граждан на назначение страховой пенсии в связи с достижением пенсионного возраста, которым пенсионным органом отказано во включении в стаж периодов работы в Республиках Узбекистан и Казахстан. 

Вопросы защиты социальных прав находятся на особом контроле прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

30 октябрь 10:29 | : Происшествия

Главные новости


С новым Моревым, Архангельск!
Вилегодский округ: дороги, которые нужно исправлять

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (396)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20