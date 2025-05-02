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300 сирот в Архангельской области получили квартиры при содействии прокуратуры

В России ежегодно первого июня отмечается Международный день защиты детей. 

Соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из значимых направлений прокурорского надзора.

Надзорная деятельность направлена на защиту прав детей на охрану здоровья и медицинскую помощь, социальное обеспечение, образование, а также трудовых, жилищных и иных социальных прав несовершеннолетних. 

Только в прошедшем году прокурорами выявлено более 5 тысяч нарушений закона, в текущем году пресечено около 2,5 тысяч нарушений, в целях их устранения внесено свыше 1 тысячи актов прокурорского реагирования. В результате прокурорского вмешательства защищены права около 190 несовершеннолетних. 

Особое внимание уделяется вопросам исполнения законодательства в сфере охраны здоровья детей.

Прокурорами принимаются меры по защите прав детей на доступность медицинской помощи, обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированным лечебным питанием, а также на возмещение расходов, понесенных родителями на их приобретение.

Например, в результате прокурорского вмешательства более 100 детей, страдающих сахарным диабетом и получающих помповую инсулинотерапию, получили возможность устанавливать помпу на территории области, ранее такая медицинская помощь оказывалась только в федеральных медицинских центрах, восстановлены права более 20 детей на обеспечение их лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

Без внимания органов прокуратуры не оставлены вопросы соблюдения прав несовершеннолетних на получение образования. В ходе надзорной деятельности прокурорами пресекались нарушения при обеспечении доступности образования, использовании оборудования в учебном процессе, организации питания учащихся, обеспечении безопасности несовершеннолетних во время образовательного процесса. 

Так, в образовательных организациях созданы специальные условия для получения образования более 40 детьми с ограниченными возможностями здоровья. Свыше 2,5 тысячам учащихся в 12 школах организовано оказание первичной медико-санитарной помощи в течение всего образовательного процесса. 

Под постоянным надзором находится охрана интересов семей, воспитывающих детей. Прокурорами принимались меры реагирования, направленные на получение семьями социальных пособий и выплат, земельных участков многодетными семьями.

Так, в результате судебной защиты прав многодетных семей на получение земельных участков с необходимой инфраструктурой органами местного самоуправления сформировано более 140 земельных участков, обеспечено необходимой инфраструктурой более 25 участков.

Прокурорами восстановлены права более 50 несовершеннолетних на получение заработной платы и компенсации за ее задержку, на получение компенсации морального вреда в связи с несчастным случаем, произошедшем на производстве.

В особой защите нуждаются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. Восстанавливаются права воспитанников государственных организаций на получение комплектов одежды, обуви, медицинских изделий, пенсии по потере кормильца, наследства в связи со смертью родителей, оказание необходимой медицинской помощи, предоставления жилья.

Благодаря совместной работе с органами государственной власти и надзорному сопровождению освоения выделенных на эти цели бюджетных средств и строительства многоквартирных домов, всего в прошедшем году жильем обеспечено более 300 сирот.

Во взаимодействии с региональным министерством труда, занятости и социального развития и отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по области и автономному округу приняты меры к восстановлению интересов более 200 детей, оставшихся без попечения родителей, на получение сертификатов на материнский (семейный) капитал.

На особом контроле прокуроров вопросы профилактики правонарушений и преступлений, совершенных несовершеннолетними, выявления и пресечения преступлений в отношении детей.

Органами прокуратуры и в дальнейшем будет продолжена работа, направленная на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних.

 

31 май 10:00 | : Будни

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